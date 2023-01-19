Новий голова Міноборони Німеччини прийняв присягу у Бундестазі

12:20 19 січня Київ, Україна

Борис Пісторіус отримав свідоцтво про призначення міністром оборони Німеччини та склав присягу. Потім він буде представлений солдатам та керівництву у Міністерстві оборони ФРН.





Про це повідомляють ЗМІ у четвер, 19 січня.



Вказано, що свідоцтво про призначення вручив Пісторіусу у палаці Бельвю федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

"Ми маємо реагувати на загрози, які також спрямовані проти нас. У цьому середовищі нових загроз і геополітичних змін зараз дуже важливо зробити Бундесвер здатним до стримування та готовим до оборони", – заявив президент ФРН.

Він зазначив, що 24 лютого 2022 року занурило Україну, а також Німеччину у час, який всі вважали позаду – час війни та насильства, час небезпеки. Цей епохальний перелом змінив Європу, змінив політику Німеччини, а також змінив завдання федерального Міністерства оборони.



Штайнмаєр закликав Пісторіуса не гаяти часу, оскільки Німеччина, як сильна країна в центрі Європи, несе відповідальність не лише за себе, а й за інших.



Штайнмаєр сказав, що Пісторіус обіймає посаду міністра оборони в період загрози та небезпеки, яких Німеччина не знала протягом тривалого часу, для Німеччини розпочалася "епоха зустрічного вітру".



Він зазначив, що новому міністру необхідно негайно розпочати міжнародні контакти. Для всіх майбутніх викликів та необхідних реформ зараз потрібні холодна голова, міцні нерви, лідерство, чітка мова та політичний досвід, додав президент ФРН.