Новий глава Ірану заявив, що не збирається зустрічатися з Байденом для обговорення питання зняття санкцій

08:43 22 червня Київ, Україна

Новий президент Ірану Ібрагім Раїсі зажадав, щоб США скасували всі "репресивні санкції проти іранського народу", але відмовився від зустрічі з главою США Джо Байденом , щоб обговорити це питання.

Таку заяву політик зробив на своїй першій пресконференції 21 червня.



Так, Раїсі закликав Вашингтон негайно повернутися до угоди 2015 року та скасувати всі накладені раніше на Іран санкції.

"Я говорю Сполученим Штатам, що ви були зобов'язані скасувати санкції відповідно до рішення Ради Безпеки ООН, але ви цього не зробили... Я також говорю Європі, щоб вона не піддавалася тиску з боку Сполучених Штатів і робила те, що взяла на себе зобов'язання робити", - сказав він.

Раїсі обіцяв, що країна й надалі братиме участь в переговорах щодо іранської ядерної програми, але тільки якщо вони «будуть забезпечувати інтереси країни». За деякими оцінками, Вашингтон та інші західні столиці чекають як мінімум кілька років важкого переговорного процесу.

Президентські вибори пройшли в Ірані 18 червня. Про перемогу Раїсі, який обіймав посаду голови Верховного Суду, стало відомо 19 червня. Політик перебуває під санкціями США за звинуваченням у переслідуванні і стратах політв'язнів в 1980-х роках.