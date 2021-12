Новий глава ЦРУ - колишній посол США в Росії

12:27 20 березень Київ, Україна

Ось що тепер пов'язує РФ з Центральним розвідуправлінням США: новий глава ЦРУ як ніхто інший знає Росію зсередини. Експосол США в Москві Вільям Бернс має 30-річний стаж дипломата. З них понад 20 років він служив послом США в Москві.

У лютому, під час слухань в Сенаті з питання затвердження його на посаді директора ЦРУ, Бернс сказав про Росію, що вона, хоча і втрачає вплив у багатьох напрямках, все ж залишається руйнівною силою і потенційною загрозою. А Китай назвав "наймасштабнішим геополітичним випробуванням для США".

Бернс володіє російською та арабською мовами. Він стане першим кар'єрним дипломатом, який очолив ЦРУ.

У WikiLeaks було опубліковано низку депеш Бернса. Після виходу у відставку з дипломатичної служби в 2014 році майбутній глава ЦРУ написав книгу спогадів «The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal».

У книзі описані події, до яких Бернс мав безпосереднє відношення як дипломат: операція «Буря в пустелі» (1991), розпад Югославії (1999), розширення НАТО і ін. Маючи більш ніж 20-річний активний досвід роботи на радянському, а потім російському напрямку, Бернс описує подробиці розвитку російсько-американських відносин і пояснює, чому в підсумку вони зайшли в глухий кут.