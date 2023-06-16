Новий етап "спецоперації": москву атакували безпілотники

09:33 30 травня Київ, Україна

Сьогодні вночі близько 25 дронів здійснили атаку на москву. Більшість із них збили на підльоті, але 3 безпілотники влучили у житлові будинки на Ленінському проспекті, Профспілковій вулиці та вулиці Атласова.

Мер москви сергій собянін повідомив, що в результаті атаки БПЛА "у кількох будинках виникли незначні пошкодження". При цьому він зазначив, що з метою безпеки на час роботи екстрених служб евакуйовано мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА.

Згодом на місці інциденту було виявлено уламки, схожі на частини безпілотника, після чого територію оточили.

У місті глушать GPS. У москві та області введено план «Тайфун». Мається на увазі збір особового складу, що залучається до ліквідації наслідків НС.

У свою чергу, місцеві Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки є постраждалі.

"Багатоповерхівка на Ленінському проспекті атакована безпілотником у москві. За попередньою інформацією, є поранені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дрони збивали і в Підмосков'ї.