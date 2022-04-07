Новий бункер господаря Кремля

21:26 11 листопада Київ, Україна

Глава Російської Федерації похвалився новим бункером і розповів, що цей пункт управління стратегічними ядерними силами захищений практично від усіх зовнішніх впливів.

«Сьогодні всі пункти управління дозволяють в режимі реального часу отримувати всебічні дані про обстановку, і на основі цієї інформації оцінювати ситуацію і приймати обґрунтовані рішення», - зазначив Путін, додавши, що новий «бункер» також відрізняється підвищеною завадостійкістю і має «виключно високий» запас міцності.

Можливість командування ядерною зброєю необхідно забезпечити «навіть в разі завдання ядерного удару» по країні, підкреслив президент.

«Ми з вами добре це розуміємо, усвідомлюємо і знаємо, що від живучості цих систем, їхньої здатності зберегти робочий стан в бойових умовах дуже багато залежить», - пояснив він.

Нарада щодо ядерної зброї у Путіна - друга за останні два дні. Напередодні президент зустрічався з високопоставленими військовими і представниками підприємств ОПК, нагадавши їм про необхідність продовжувати виробництво ракет і бомб.

«Попри мінливий характер воєнних загроз, саме ядерна тріада залишається найважливішою, ключовою гарантією військової безпеки Росії, а якщо дивитися ширше, то і глобальної стабільності», - заявив він.

Збереження такого балансу сил, за словами Путіна, "зводить нанівець загрозу великомасштабного військового конфлікту, по суті робить безглуздими будь-які спроби шантажу або тиску стосовно Росії".



Він також закликав враховувати появу цілої низки потенційно небезпечних зовнішніх факторів, в тому числі розширення військової присутності НАТО поблизу російських кордонів.