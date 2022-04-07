Новий бункер господаря Кремля

Глава Російської Федерації похвалився новим бункером і розповів, що цей пункт управління стратегічними ядерними силами захищений практично від усіх зовнішніх впливів.
Можливість командування ядерною зброєю необхідно забезпечити «навіть в разі завдання ядерного удару» по країні, підкреслив президент.
Нарада щодо ядерної зброї у Путіна - друга за останні два дні. Напередодні президент зустрічався з високопоставленими військовими і представниками підприємств ОПК, нагадавши їм про необхідність продовжувати виробництво ракет і бомб.
Збереження такого балансу сил, за словами Путіна, "зводить нанівець загрозу великомасштабного військового конфлікту, по суті робить безглуздими будь-які спроби шантажу або тиску стосовно Росії".
Він також закликав враховувати появу цілої низки потенційно небезпечних зовнішніх факторів, в тому числі розширення військової присутності НАТО поблизу російських кордонів.
Він також закликав враховувати появу цілої низки потенційно небезпечних зовнішніх факторів, в тому числі розширення військової присутності НАТО поблизу російських кордонів.
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