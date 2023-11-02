Новий безпілотник Bayraktar TB3 пройшов льотне випробування

09:48 02 листопада Київ, Україна

Новий безпілотник Bayraktar TB3 турецької компанії Baykar пройшов 4-годинне льотне випробування, повідомив голова ради директорів компанії Baykar Сельчук Байрактар у соцмережі Х (колишній Твіттер).

Bayraktar TB3 успішно завершив друге льотне випробування, яке тривало 4 години", - йдеться у повідомленні.

#BayraktarTB3 , 4 saat süren 2. успішно завершив льотні випробування. ✈️⚓️🚀



Adım adım Mavi Vatan'a...🌊🇹🇷 #BayraktarTB3 2nd Flight Test ✈️⚓️🚀 #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/2FdOCwTf06 - Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 1, 2023

Бойовий безпілотник Bayraktar TB3 здатний здійснювати зліт та посадку на авіаносці з короткою злітно-посадковою смугою, зазначається на сайті компанії Baykar. Окрім завдань розвідки та спостереження, безпілотник може вражати цілі ракетами, розташованими під його крилами.



Особливістю конструкції безпілотника є його складні крила, що дозволяють використовувати його на авіаносцях. Розмах крил становить 14 метрів, довжина БПЛА 8,35 м, висота 2,6 м. Максимальна злітна вага – 1450 кг. Крейсерська швидкість – 125 вузлів, максимальна – 160 вузлів. Вантажопідйомність 280 кг. Тривалість роботи Bayraktar TB3 без дозарядки становить понад 24 години.



Безпілотник здатний здійснювати автономні зліт і посадку, ним можна віддалено управляти на значних відстанях завдяки можливостям зв'язку в режимі прямої видимості та поза прямою видимістю.



Наприкінці жовтня безпілотник Bayraktar TB3 пройшов тест на швидкість руху.