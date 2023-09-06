Нові заборони талібів: жінки тепер не можуть відвідувати національний парк в Афганістані

07:12 28 серпня Київ, Україна

Таліби, які захопили владу в Афганістані, продовжують встановлювати суворі обмеження для жінок у країні. За останніми даними, жінкам заборонено відвідувати відомий національний парк Банд-е-Амір, повідомляє The Guardian.



Виконавець обов'язків міністра у так званому "міністерстві вад і чеснот", Мохаммад Халід Ханафі офіційно оголосив про нове обмеження, заявивши, що "відвідування туристичних об'єктів тепер не є обов'язковим для жінок". Основною причиною для запровадження заборони є, за їхніми словами, недотримання жінками традиційного стилю одягу, включаючи хіджаб при відвідуванні парку.



Також таліби закрили багато середніх шкіл для дівчаток, а також заборонили жінкам здобувати вищу освіту в університетах. Крім того, багато жінок, які працювали у сфері гуманітарної допомоги, втратили свої робочі місця. Примітно, що більшість громадських місць, включаючи лазні, спортивні зали, салони краси і навіть парки також були закриті для жінок.