Нові санкції США: удар по фінансуванню ХАМАС та іранського КВІР

15:52 27 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів



Як зазначається у пресрелізі, обмеження застосовуються проти активів в інвестиційному портфелі ХАМАС та проти людей, які сприяють ухиленню від санкцій пов'язаних із угрупованням компаній. Сполучені Штати ввели нові санкції проти палестинського угруповання ХАМАС та представників іранського "Корпуса вартових ісламської революції".Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США Як зазначається у пресрелізі, обмеження застосовуються проти активів в інвестиційному портфелі ХАМАС та проти людей, які сприяють ухиленню від санкцій пов'язаних із угрупованням компаній.

"Дії відзначають прихильність США до знищення мереж фінансування ХАМАС шляхом застосування антитерористичних санкцій і роботи з партнерами, щоб позбавити ХАМАС можливості використовувати світову фінансову систему", - зазначили у відомстві.

У Мінфіні поінформували, що санкції введено проти осіб, які відіграють ключову роль в управлінні компаніями в інвестиційному портфелі ХАМАС в обхід санкцій, накладених Сполученими Штатами раніше.



Обмеження наголошують на критичній ролі, яку відіграє Іран у наданні фінансової, матеріально-технічної та оперативної підтримки ХАМАС.



Відтак під санкції потрапили:

громадянин Йорданії, який проживає в Тегерані і, за даними США, є представником ХАМАС в Ірані;

посадові особи КВІР, які навчають та надають допомогу членам угруповання та іншим бойовикам;

командир спецпризначення Сухопутних військ КВІР, що базується в Ірані;

компанії, що базуються в Судані та Іспанії;

акціонери компанії в Туреччині, яка раніше входила в інвестиційний портфель ХАМАС.