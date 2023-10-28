Нові санкції США: удар по фінансуванню ХАМАС та іранського КВІР

15:52 27 жовтня Київ, Україна

Сполучені Штати ввели нові санкції проти палестинського угруповання ХАМАС та представників іранського "Корпуса вартових ісламської революції".

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Як зазначається у пресрелізі, обмеження застосовуються проти активів в інвестиційному портфелі ХАМАС та проти людей, які сприяють ухиленню від санкцій пов'язаних із угрупованням компаній.
"Дії відзначають прихильність США до знищення мереж фінансування ХАМАС шляхом застосування антитерористичних санкцій і роботи з партнерами, щоб позбавити ХАМАС можливості використовувати світову фінансову систему", - зазначили у відомстві.
У Мінфіні поінформували, що санкції введено проти осіб, які відіграють ключову роль в управлінні компаніями в інвестиційному портфелі ХАМАС в обхід санкцій, накладених Сполученими Штатами раніше.

Обмеження наголошують на критичній ролі, яку відіграє Іран у наданні фінансової, матеріально-технічної та оперативної підтримки ХАМАС.

Відтак під санкції потрапили:
  • громадянин Йорданії, який проживає в Тегерані і, за даними США, є представником ХАМАС в Ірані;
  • посадові особи КВІР, які навчають та надають допомогу членам угруповання та іншим бойовикам;
  • командир спецпризначення Сухопутних військ КВІР, що базується в Ірані;
  • компанії, що базуються в Судані та Іспанії;
  • акціонери компанії в Туреччині, яка раніше входила в інвестиційний портфель ХАМАС.
"Портфель інвестицій ХАМАС оцінюється в сотні мільйонів доларів та охоплює компанії в Туреччині, Судані, Алжирі, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країнах", - підсумували в Міністерстві фінансів.