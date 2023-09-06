Нові санкції США проти білорусі: обмеження для режиму лукашенка та його структур

20:31 09 серпня Київ, Україна

Мінфін США ввів санкції проти восьми фізосіб і п'яти організацій у білорусі через репресії і придушення свобод громадян, які тривають, режимом лукашенка.
 
Обмежувальні заходи присвячені трьом рокам після проведення сфальшованих виборів у республіці.
 
Про це повідомляє Мінфін США.
"Ці дії спрямовані проти кількох установ, причетних до продовження репресій білоруським режимом щодо громадянського суспільства, співучасті у невиправданій війні росії в Україні та збагаченні лідера репресивного білоруського режиму олександра лукашенка", - зазначили в Мінфіні.
Так, санкції запроваджено проти трьох державних підприємств (ДП) білорусі, серед яких:
  • авіакомпанія "Белавіа";
  • директор дочірньої компанії одного з ДП;
  • урядовий орган білорусі (у складі комітету Держконтролю рб) та чотири його співробітники.
Обмеження запроваджено також проти трьох осіб, які сприяють ухиленню від санкцій лукашенка. Крім того, літак EW-301PJ, що належить "Белавіа", визначено як заблоковане майно.