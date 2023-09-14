Нові санкції: США карають турецькі компанії за допомогу росії

Про це повідомляєСанкції будуть застосовані до морських та комерційних компаній, яких Сполучені Штати звинувачують у сприянні ремонту суден та кораблів, пов'язаних із російським міністерством оборони, що перебувають у списку санкцій, а також у перевезенні товарів подвійного призначення.Турецькі організації будуть внесені в пакет нових санкцій США проти росії, який містить понад 150 підприємств, організацій і фізичних осіб.Повідомлялося, що в умовах широкомасштабного вторгнення росії в Україну Туреччина з початку 2023 року збільшила експорт на територію рф на $1,7 млрд.