Нові санкції Пентагону проти Китаю

З опублікованого вчора, 28 серпня, прес-релізі Міністерства оборони США стало відомо, що «чорний» список Пентагону щодо Китаю збільшився. У так званий список санкцій були включені ще 11 китайських компаній, що здійснюють свою діяльність на території США. За інформацією міністерства, ці підприємства задіяні у військовій програмі китайського уряду.

"Сьогодні Міноборони опублікувало найменування додаткових" комуністичних китайських військових компаній ", що діють прямо або побічно в США", - повідомила прес-служба.

Як відомо, початковий список санкцій був складений і направлений до Конгресу США в червні, в нього увійшли 20 компаній, в тому числі Huawei.

США розширюють санкції проти китайської Huawei

Як повідомлялося, раніше Міністерство торгівлі США внесло до свого "чорного списку" 24 китайські держкомпанії "за їх роль в наданні допомоги військовим КНР в справі зведення і мілітаризації штучних островів у Південно-Китайському морі".