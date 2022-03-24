Нові подробиці про жертв теракту в Ніцці

12:27 30 жовтня Київ, Україна

Жертвами кривавого теракту в церкві Нотр-Дам стали давні парафіяни. Чоловік працював при церкві в базиліці понад 10 років, у нього залишилося двоє дітей. І жінка, родом з Бразилії, мати трьох дітей. Даних про третю жертву поки немає.



Про це пише The Guardian.



55-річний Вінсент Локес, якому терорист перерізав горло, був знайдений всередині церкви. Локес був побожним католиком і протягом десяти років працював в базиліці, де допомагав проводити підготовку до причастя та мес. Також він вітав відвідувачів і вірян вранці.

Лаура Мале, парафіянка церкви Нотр-Дам, сказала: "Я настільки шокована. Я все ще уявляю, все ще бачу, як він йде, запалюючи свічки. А тепер я думаю: "Його більше немає".

Бразильські ЗМІ назвали й іншу жертву: мати трьох дітей Сімоне Баррето Сільва. Сільва отримала кілька ножових поранень всередині базиліки. Вона була важко поранена, але їй вдалося втекти з будівлі, після чого вона впала в сусідньому барі. Медики розповіли, що її останніми словами було "Передайте моїм дітям, що я їх люблю". Сільва, родом з Сальвадору на атлантичному узбережжі Бразилії, 30 років прожила в Парижі.



Ім'я третьої жертви не називається. Відомо, що це була 60-річна жінка, яка прийшла в базиліку вранці, щоб помолитися, коли на неї жорстоко напали в церкві.



У Ніцці після теракту подвоїли кількість охорони поблизу шкіл і храмів.