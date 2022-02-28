Нову Зеландію накрили зливи, оголошено надзвичайний стан

13:59 31 травень Київ, Україна

У новозеландському Кентербері випали найсильніші за останні 100 років зливи. Рівень води в річках піднявся. Влада оголосила надзвичайний стан.



Про це повідомляє Sky News.



Зруйновано три мости. Влада змушена була закрити 19 доріг, школи та офіси і евакуювати сотні людей.



Найбільше постраждала провінція Кентербері на Південному острові країни, де за ніч довелося евакуювати щонайменше 300 будинків.





Сили оборони Нової Зеландії задіяли вертольоти, щоб врятувати деяких людей.



Мер міста Ашбертон Ніл Браун заявив, що половину міста потрібно буде евакуювати, якщо дамби річки прорвуться.