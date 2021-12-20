Новини з польсько-білоруського кордону

15:19 10 грудень Київ, Україна

Протягом минулої доби 9 грудня Прикордонною службою Польщі було зафіксовано 121 спробу перетину кордону мігрантами з боку Білорусі.

Про це польські прикордонники повідомляють у Twitter.



Також польська сторона винесла вісім рішень щодо виїзду з території Республіки Польща осіб, які незаконно потрапили на територію країни раніше. Погодні умови створюють додаткові складнощі для роботи силовиків.



На ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Наревці, група з кількох людей намагалася потрапити на територію Польщі через раніше пошкоджену огорожу.



Патруль прикордонників поблизу пункту пропуску «Кузниця» переслідував громадянина Сирії, який намагався доставити до кордону машиною п'ятьох мігрантів з Іраку. Під час гонитви польським прикордонникам довелося зробити попереджувальні постріли.



Також за добу в Польщу в'їхали 80 громадян Білорусі, яких чинний білоруський режим переслідував через опозиційну діяльність.