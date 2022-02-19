Новий уряд Лівії готується отримати вотум довіри у парламенті

11:12 17 лютий Київ, Україна





Сказати, що політична ситуація в Лівії заплутана була б применшенням.



І чинний прем'єр-міністр Абдула Хамід Дбейба, і колишній міністр внутрішніх справ Фатхі Башага, людина, призначена парламентом на його місце, мають значну підтримку серед ополченців, які контролюють великі території на заході Лівії. Обидва чоловіки також із західного портового міста Місурата, де розділена лояльність робить ще незрозумілішим, хто з них переможе.



Халед аль-Мешрі, який очолює Вищу державну раду країни в Триполі, заперечує легітимність нового уряду. Проте парламент, що базується у східному місті Тобрук, наполягає на тому, що мандат прем'єр-міністра Дбейби закінчився 24 грудня і всенародно обраний орган має право призначити наступника.



Фатхі Міламі, радник спікера лівійського парламенту Агіли Салеха, наполягає на тому, що новий уряд на чолі з Башагою правитиме, що б хто не говорив, бо парламент має право призначати його. Оскільки парламент Лівії, який засідає у східному місті Тобрук, готується затвердити новий уряд національної єдності наступного тижня, Вища державна рада країни заявляє, що парламент повинен був проконсультуватися з ним, перш ніж усувати чинного прем'єр-міністра Абдулу Хаміда Дбейбу . Дбейба відмовляється йти у відставку, і поки незрозуміло, як розвиватиметься ситуація.Сказати, що політична ситуація в Лівії заплутана була б применшенням.І чинний прем'єр-міністр Абдула Хамід Дбейба, і колишній міністр внутрішніх справ Фатхі Башага, людина, призначена парламентом на його місце, мають значну підтримку серед ополченців, які контролюють великі території на заході Лівії. Обидва чоловіки також із західного портового міста Місурата, де розділена лояльність робить ще незрозумілішим, хто з них переможе.Халед аль-Мешрі, який очолює Вищу державну раду країни в Триполі, заперечує легітимність нового уряду. Проте парламент, що базується у східному місті Тобрук, наполягає на тому, що мандат прем'єр-міністра Дбейби закінчився 24 грудня і всенародно обраний орган має право призначити наступника.Фатхі Міламі, радник спікера лівійського парламенту Агіли Салеха, наполягає на тому, що новий уряд на чолі з Башагою правитиме, що б хто не говорив, бо парламент має право призначати його.

"Новий уряд стане офіційним, як тільки парламент висловить йому вотум довіри. Парламент ухвалив своє рішення, додає він, і новий уряд обійме посаду після його затвердження", - сказав Міламі.

Мохаммед Хамуда, прессекретар чинного прем'єр-міністра Дбейби та його уряду, наполягає на тому, що рішення про призначення нового уряду не було зроблено парламентом після консультацій із Вищою державною радою і тому є незаконним.



Він каже, що призначення нового прем'єр-міністра є обов'язком Вищої державної ради, а парламент має схвалити його новий уряд. Він стверджує, що кроки, зроблені парламентом, були зроблені в односторонньому порядку, без узгодження з Державною радою.



Аналітик з безпеки Лівії Ая Бурвейла заявила, що Башага «має запропонувати план інтеграції всіх ополченців у чинну національну армію» та «почати заходи щодо зміцнення довіри» з огляду на складність завдання.



В цей час ситуація на більшій частині території Лівії залишається спокійною, і жодна з сил ополчення на місцях, схоже, не дуже відреагувала на призначення нового прем'єр-міністра. Однак це може змінитися, як тільки парламент висловить вотум довіри до нового уряду Фатхі Башаги.