Новий уряд Німеччини може додати до свого складу дві лівоцентристські партії

08:20 06 грудень Київ, Україна

Вільні демократи Німеччини, які виступають за бізнес, у неділю схвалили угоду щодо формування нового уряду з двома лівоцентристськими партіями, що наблизило призначеного канцлером Олафа Шольца до вступу на посаду нового лідера країни цього тижня.



Минулого місяця «Вільні демократи» досягли угоди про формування коаліції із соціал-демократами Шольца та захисниками довкілля «Зеленими», фактично переходячи прохід, щоб об'єднатися із двома партіями.



Делегати проголосували за схвалення угоди 535 голосами проти 37, вісім утрималося. Після того, як соціал-демократи переважною більшістю підтримали його в суботу, залишилася лише одна перешкода, перш ніж парламент зможе обрати Шольца у середу. Це голосування Зелених, яке відбудеться сьогодні, 6 грудня.



Новий уряд Німеччини прагне активізувати зусилля по боротьбі зі зміною клімату і зробити більше для модернізації країни, включаючи покращення її явно поганого стільникового зв'язку та інтернет-мереж. Він також планує більш ліберальну соціальну політику, включаючи легалізацію продажу канабісу в рекреаційних цілях та полегшення шляху до німецького громадянства, а також обіцяє активізувати зусилля щодо депортації іммігрантів, які не отримали притулку.



На вимогу вільних демократів потенційні партнери заявили, що не підвищуватимуть податки тане послаблюватимуть обмеження на накопичення боргів. Лінднер має намір стати новим міністром фінансів Німеччини, і партія також отримає міністерства транспорту, юстиції та освіти.