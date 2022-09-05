Найновіші російські ракети оснащені електронікою рівня ігрових приставок - CAR

17:01 05 вересня Київ, Україна

Аналітики Conflict Armament Research (CAR) вивчили зібрані в Україні уламки новітніх російських крилатих ракет і виявили застарілі технології минулих десятиліть.

Про це пише The New York Times.



Дослідники проаналізували фрагменти нових крилатих ракет X-101 та новітньої керованої ракети «Торнадо-С». В обох випадках було виявлено компоненти з маркуванням SN-99. З'ясувалося, що це приймачі супутникової навігації, які є критично важливими для роботи ракет.

«Це рівень технологій кінця 1990-х або середини 2000-х у найкращому разі. По суті, це аналог ігрової консолі Xbox 360», – сказав інженер НАСА Арсеніо Менендес, який вивчив представлені компоненти.

За його словами, мішанина деталей у новітніх російських ракетах може частково пояснити, чому вони не завжди потрапляють у ціль. Менендес вважає, що пристрої, що використовуються росією, неправильно обробляють супутниковий сигнал.



За його словами, російська навігаційна система, до якої підключені ракети, схожа на GPS-приймач із відкритим вихідним кодом.

«Команда інженерів-електриків із коледжу могла б побудувати це. Якщо ви не можете йти в ногу з часом, вкрадіть технологію та використовуйте її якнайкраще», – резюмував він підхід росії до електроніки.

Також дослідники CAR здивувалися, наскільки легко можна скопіювати російську зброю. Вони навели приклад Міноборони США, яке вимагає від підрядників спеціально ускладнювати копіювання американських військових технологій, зокрема, за допомогою захисту від несанкціонованого доступу.



За словами дослідника CAR Демієна Сплітерса, росія використовує ті самі електронні компоненти від іноземних виробників у різних видах зброї – від крилатих ракет до ударних вертольотів. При цьому багато іноземних деталей у російській зброї не мали поставлятися після 2014 року, коли проти росії ввели санкції за анексію Криму. Дослідники сподіваються, що їхні знахідки допоможуть західним урядам виявити, як заборонені компоненти потрапили до росії.



США оцінювали рівень відмов високоточних ракет росії у 60%, писав Reuters з посиланням на джерела. За даними Міноборони України, російські крилаті ракети «Калібр» мають шанс вразити ціль не більше ніж 33%. У Києві називали зброю росії неефективною і такою, що не відповідає сучасним вимогам. Близько 30% використаних у війні ракет влучили у цивільні об'єкти.



Російська влада запустила програму переозброєння у 2007 році. За весь час дії програми на сучасну зброю було витрачено 22 трлн. У 2021 році заступник голови колегії Військово-промислової комісії (ВПК) росії Андрій Єльчанінов анонсував, що програма буде продовжена до 2035 року, а витрати по ній становитимуть «не нижче 21-22 трлн рублів».