Нова Зеландія ввела нові санкції проти росії та білорусі

Глава МЗС Нової Зеландії Наная Махута заявила про впровадження нових санкцій проти громадян росії та білорусі.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Зазначається, що під санкції потрапили дочки путіна, Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти спікера кремля дмитра пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку росії Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син олександра лукашенка (вже під санкціями).
Крім того, санкції введено стосовно чотирьох юридичних осіб, які мають економічне чи стратегічне значення для росії у нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.
Крім того, санкції введено стосовно чотирьох юридичних осіб, які мають економічне чи стратегічне значення для росії у нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.
Наразі країна вже запровадила санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб росії, а також інші заходи, що призвели до значного скорочення двосторонньої торгівлі у росії.
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