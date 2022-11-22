Нова Зеландія ввела нові санкції проти росії та білорусі

16:30 21 листопада Київ, Україна

Глава МЗС Нової Зеландії Наная Махута заявила про впровадження нових санкцій проти громадян росії та білорусі.



Про це повідомляє пресслужба уряду.

"Нова Зеландія вперше виступила проти владних і багатих росіян, ввівши санкції проти політичної та економічної еліти у березні цього року, після чого у травні та вересні були введені подальші санкції. Вони зараз спрямовані проти 22 членів еліти, які надають підтримку незаконному вторгненню в Україну та були винагороджені за свою лояльність статком та впливом", - заявила Махута.

Зазначається, що під санкції потрапили дочки путіна, Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та діти спікера кремля дмитра пєскова (вже під санкціями), голова Центробанку росії Ельвіра Набіулліна, а також дружина та син олександра лукашенка (вже під санкціями).



Крім того, санкції введено стосовно чотирьох юридичних осіб, які мають економічне чи стратегічне значення для росії у нафтогазовій, сталеливарній та транспортній галузях, а також у системах радіолокаційного та електронного обладнання.

"Сьогоднішні санкції продовжують демонструвати наше чітке засудження загроз суверенітету України та людських жертв цієї незаконної війни", - заявила глава МЗС Нової Зеландії.

Наразі країна вже запровадила санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб росії, а також інші заходи, що призвели до значного скорочення двосторонньої торгівлі у росії.