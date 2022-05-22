Нова Зеландія йде на триденний локдаун через один випадок COVID

17:43 17 серпня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила про введення загальнонаціональної ізоляції після того, як в найбільшому місті Окленд був виявлений новий випадок COVID-19.

Як зазначається, карантин вводиться на всій території країни строком на три дні. У найбільшому новозеландському місті Окленд, де і виявлено новий випадок COVID-19, локдаун триватиме тиждень.



За словами прем'єр-міністра, влада припускає, що новий випадок може бути пов'язаний зі штамом «Дельта», однак це поки не підтверджено.



Згідно з даними сайту Worldometer, від початку пандемії коронавірусу в Новій Зеландії виявили 2 926 випадків зараження, вилікувалися 2 857 пацієнтів, померли 26 осіб. На карантині залишаються 43 людини.