Нова Зеландія планує історичні санкції проти Росії через вторгнення в Україну

15:42 08 березень Київ, Україна

Очікується, що цього тижня буде прийнято новаторський закон, який дозволить Новій Зеландії заморожувати активи тих, хто пов'язаний із Росією.



Новий законопроєкт про санкції проти Росії – у відповідь на її вторгнення в Україну – дозволить владі переслідувати окремих осіб, послуги, компанії та активи. Нове законодавство дозволить Новій Зеландії вперше запроваджувати санкції проти окремої країни.



Південнотихоокеанська країна могла застосовувати санкції лише тоді, коли їх запровадила Рада Безпеки ООН. Однак вето Росії у Раді завадило цьому.



Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що односторонні санкції її уряду, викликані вторгненням в Україну, заморозять російські активи в Новій Зеландії і не дозволять супер'яхтам, кораблям і літакам, які належать переслідуваним особам, увійти у води або повітряний простір країни. Заходи поширюватимуться на російських олігархів та країни, які підтримують Росію, включаючи Білорусь.

«Він буде націлений на тих, хто має економічне чи стратегічне значення для Росії, включаючи олігархів. Санкції заморозять активи в Новій Зеландії», — сказала вона. «Це також не дозволить тим, хто перебуває під санкціями, перемістити активи в Нову Зеландію або використовувати нашу фінансову систему як лазівку для обходу санкцій, які все частіше запроваджуються іншими країнами», заявила Ардерн.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута заявила у вівторок, що міжнародні санкції, введені проти Росії, діятимуть як «стіна опору» і слугуватимуть сигналом Москві про те, що вторгнення в Україну було помилкою.