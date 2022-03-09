Нова Зеландія планує історичні санкції проти Росії через вторгнення в Україну

Очікується, що цього тижня буде прийнято новаторський закон, який дозволить Новій Зеландії заморожувати активи тих, хто пов'язаний із Росією.
Новий законопроєкт про санкції проти Росії – у відповідь на її вторгнення в Україну – дозволить владі переслідувати окремих осіб, послуги, компанії та активи. Нове законодавство дозволить Новій Зеландії вперше запроваджувати санкції проти окремої країни.
Південнотихоокеанська країна могла застосовувати санкції лише тоді, коли їх запровадила Рада Безпеки ООН. Однак вето Росії у Раді завадило цьому.
Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що односторонні санкції її уряду, викликані вторгненням в Україну, заморозять російські активи в Новій Зеландії і не дозволять супер'яхтам, кораблям і літакам, які належать переслідуваним особам, увійти у води або повітряний простір країни. Заходи поширюватимуться на російських олігархів та країни, які підтримують Росію, включаючи Білорусь.
Новий законопроєкт про санкції проти Росії – у відповідь на її вторгнення в Україну – дозволить владі переслідувати окремих осіб, послуги, компанії та активи. Нове законодавство дозволить Новій Зеландії вперше запроваджувати санкції проти окремої країни.
Південнотихоокеанська країна могла застосовувати санкції лише тоді, коли їх запровадила Рада Безпеки ООН. Однак вето Росії у Раді завадило цьому.
Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що односторонні санкції її уряду, викликані вторгненням в Україну, заморозять російські активи в Новій Зеландії і не дозволять супер'яхтам, кораблям і літакам, які належать переслідуваним особам, увійти у води або повітряний простір країни. Заходи поширюватимуться на російських олігархів та країни, які підтримують Росію, включаючи Білорусь.
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута заявила у вівторок, що міжнародні санкції, введені проти Росії, діятимуть як «стіна опору» і слугуватимуть сигналом Москві про те, що вторгнення в Україну було помилкою.
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