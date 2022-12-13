Нова Зеландія першою у світі заборонить куріння для наступного покоління

16:01 13 грудня Київ, Україна





Це означає, що людям, які народилися з 1 січня 2009 року і пізніше, взагалі не продаватимуть тютюнові вироби. Водночас продаж вейпів цей закон не обмежує. Таким чином влада Нової Зеландії намагається «звільнитися від тютюнового диму» до 2025 року.



Цигарки можна буде придбати лише у спеціалізованих магазинах, кількість яких буде скорочена у шість разів (з 6 тисяч до 600) по всій країні. Крім того, у сигаретах сильно зменшать дозволену кількість нікотину. Нова Зеландія першою у світі схвалила закон , який із 2023 року заборонить куріння для наступного покоління, пише The Guardian.Це означає, що людям, які народилися з 1 січня 2009 року і пізніше, взагалі не продаватимуть тютюнові вироби. Водночас продаж вейпів цей закон не обмежує. Таким чином влада Нової Зеландії намагається «звільнитися від тютюнового диму» до 2025 року.Цигарки можна буде придбати лише у спеціалізованих магазинах, кількість яких буде скорочена у шість разів (з 6 тисяч до 600) по всій країні. Крім того, у сигаретах сильно зменшать дозволену кількість нікотину.

«Тисячі людей проживуть більш довге та здорове життя, а система охорони здоров'я стане на 5 мільярдів доларів кращою, адже не доведеться лікувати хвороби, які викликає куріння: численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації», – зазначила заступниця міністра охорони здоров'я Айша Верралл.

У МОЗ Нової Зеландії вважають, що боротьба з тютюном працює, цитує The Guardian. Кількість курців упала до найнижчих показників за історію спостережень. Незважаючи на це, зросла кількість «вейперів»: 8,3% дорослих у 2022 році порівняно з 6,2% у 2021-му.