Нова Зеландія надішле новий пакет військової допомоги Україні

08:33 15 серпня Київ, Україна

Нова Зеландія готує Україні новий пакет військової допомоги.

Про розмір допомоги у понеділок, 15 серпня, оголосять міністр оборони країни Пені Енаре та головнокомандувач Силами оборони, маршал авіації Кевін Шорт, повідомляє The New Zealand Herald.



Зазначається, що в лютому та березні 2022 року уряд Нової Зеландії оголосив про виділення кількох мільйонів доларів Гуманітарному фонду ООН для України та Агентству ООН у справах біженців.



У березні було відправлено військову допомогу на суму п'ять млн доларів, до складу якої увійшли бронежилети, шоломи та розвантаження.



У квітні уряд країни направив до Європи на два місяці транспортний літак C-130H Hercules та 50 осіб допоміжного персоналу, а також виділив ще 13 мільйонів доларів на військову, гуманітарну та юридичну підтримку.



Крім того, для підтримки міжнародного координаційного центру допомоги українським біженцям у Німеччині було направлено окрему групу фахівців з логістики Сил оборони з восьми осіб.



А у травні до 30 військовослужбовців Сил оборони було відправлено до Сполученого Королівства для допомоги у навчанні українських військовослужбовців роботі з легкими польовими знаряддями L119 калібру 105 мм.



У червні Нова Зеландія виділила ще 4,5 мільйона доларів на придбання для української армії додаткового нелетального обладнання та предметів постачання.