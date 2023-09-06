Нова посол США приїде до Нігеру, де стався переворот

Нова посол США Кетлін Фіцгіббон цього тижня приїде до столиці Нігера, Ніамея, незважаючи на державний переворот, що відбувся в країні, і спробує зустрітися з президентом Мохамедом Базумом.
Про це повідомив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пателл на пресбрифінгу в середу.
За словами Пателла, Фіцгіббон прибуде до Нігеру, щоб очолити місію у критичний час, підтримати американську громаду та координувати зусилля уряду США у країні.
Про це повідомив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пателл на пресбрифінгу в середу.
За словами Пателла, Фіцгіббон прибуде до Нігеру, щоб очолити місію у критичний час, підтримати американську громаду та координувати зусилля уряду США у країні.
У відповідь на питання про прибуття посла до Нігеру, незважаючи на небезпеку, Пателл зазначив, що жодних проблем щодо цього немає. Він додав, що це – "сигнал того, що Сполучені Штати продовжують брати участь у врегулюванні ситуації".
Пателл підкреслив, що американська позиція щодо держперевороту в Нігері залишається незмінною: США прагнуть звільнення президента Нігера Мохаммеда Базума та його родини та сподіваються, що задля цього Кетлін Фіцгіббон зможе зустрітися з ними.
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