Нова посол США приїде до Нігеру, де стався переворот

14:30 17 серпня Київ, Україна

Нова посол США Кетлін Фіцгіббон цього тижня приїде до столиці Нігера, Ніамея, незважаючи на державний переворот, що відбувся в країні, і спробує зустрітися з президентом Мохамедом Базумом.



Про це повідомив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пателл на пресбрифінгу в середу.



За словами Пателла, Фіцгіббон прибуде до Нігеру, щоб очолити місію у критичний час, підтримати американську громаду та координувати зусилля уряду США у країні.

"Ми залишаємося відданими співпраці з африканськими партнерами з метою сприяння безпеці, стабільності та демократичному управлінню в Сахелі, і посол Фіцгіббон буде невіддільною частиною цього процесу", - підкреслив Пателл.

У відповідь на питання про прибуття посла до Нігеру, незважаючи на небезпеку, Пателл зазначив, що жодних проблем щодо цього немає. Він додав, що це – "сигнал того, що Сполучені Штати продовжують брати участь у врегулюванні ситуації".



Пателл підкреслив, що американська позиція щодо держперевороту в Нігері залишається незмінною: США прагнуть звільнення президента Нігера Мохаммеда Базума та його родини та сподіваються, що задля цього Кетлін Фіцгіббон зможе зустрітися з ними.