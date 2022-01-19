Норвезький суд розпочав розгляд прохання про дострокове звільнення терориста Брейвіка

07:40 19 січень Київ, Україна

У Норвегії суд розпочав слухання про дострокове звільнення терориста Андерса Брейвіка, винного у смерті 77 та пораненні 151 людини.



Про це повідомляє видання VG.



Брейвік відсидів 10 із 21 присудженого йому року покарання, а тому, згідно із законодавством Норвегії, має право на дострокове звільнення.



Судді, ухвалюючи вирок у 2011 році, передбачили можливість продовження терміну для терориста необмежену кількість разів, адже Брейвік, на думку прокуратури, становитиме небезпеку і після його відбуття. Ці ж аргументи прокурори навели і під час розгляду прохання про дострокове звільнення.



На засідання, яке проходило у місті Шиєн, Брейвік прийшов з листами, причепленими до костюма та портфеля, на яких було надруковано "Припиніть свій геноцид проти наших білих націй".



Також він показав пальцями знак "ОК", який дослідники вважають символом ненависті, який демонструє перевагу білої раси, і підняв руку в нацистському привітанні, звертаючись до судді.



Розгляд прохання Брейвіка про дострокове звільнення триватиме не менше чотирьох днів, однак у разі його відхилення він може подати ще одне, але через рік. Цю можливість він отримав у 2017 році, коли змінив ім'я на Фетольфа Хансена.



Раніше Брейвік безрезультатно скаржився в ЄСПЛ на нібито "нелюдські" умови в норвезькій в'язниці, що принижують його гідність. Терорист стверджував, що ізоляція у одиночній камері площею 31,5 квадратного метра порушує Європейську конвенцію з прав людини.



У в'язниці Брейвік має доступ до книг, він заочно закінчив відділення факультету політології університету в Осло і написав мемуари.