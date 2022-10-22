Норвезька поліція заарештувала чергового російського "туриста" з дроном

10:00 22 жовтня Київ, Україна

Норвезька поліція заарештувала ще одного росіянина, який запускав дрон, незважаючи на заборону. Про це повідомляє ВВС.

Громадянин Росії був затриманий у четвер увечері, 20 жовтня. У суботу, 22 жовтня, суд визначить йому запобіжний захід.

Норвегія підозрює, що частина затриманих росіян вела зйомки важливих об'єктів.

Наразі росіянам у Норвегії заборонено керувати дронами.

Норвезька влада в лютому, закриваючи разом з усією Європою повітряний простір для Росії, поширила заборону і на управління безпілотними апаратами.

У МЗС Росії відреагували на подію і назвали затриманих росіян "туристами".

Як уже повідомлялося раніше, сина близького соратника президента Росії Володимира Путіна заарештувала норвезька поліція.. Він запускав дрон над островом Шпіцберген, де це заборонено. Пізніше стало відомо, що йдеться про Андрія Якуніна.