Норвезька медіакомпанія Amedia пішла з росії

Норвезька медіакомпанія Amedia оголосила про згортання поліграфічного бізнесу в росії через війну в Україні.
Компанія вирішила передати мережу своїх друкарень "Прайм Принт" в управління головному редактору "Нової газети", лауреату Нобелівської премії миру Дмитру Муратову. Він отримає повний контроль над діяльністю чотирьох друкарень, в одній з яких видавалася «Нова газета». Долю ще двох друкарень, у яких Amedia не володіє часткою 100%, буде вирішено спільно з російськими міноритарними акціонерами.
Дмитро Муратов подякував Amedia за це рішення.
Компанія вирішила передати мережу своїх друкарень "Прайм Принт" в управління головному редактору "Нової газети", лауреату Нобелівської премії миру Дмитру Муратову. Він отримає повний контроль над діяльністю чотирьох друкарень, в одній з яких видавалася «Нова газета». Долю ще двох друкарень, у яких Amedia не володіє часткою 100%, буде вирішено спільно з російськими міноритарними акціонерами.
Дмитро Муратов подякував Amedia за це рішення.
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