Норвезька медіакомпанія Amedia пішла з росії

17:53 05 квітня Київ, Україна

Норвезька медіакомпанія Amedia оголосила про згортання поліграфічного бізнесу в росії через війну в Україні.



Компанія вирішила передати мережу своїх друкарень "Прайм Принт" в управління головному редактору "Нової газети", лауреату Нобелівської премії миру Дмитру Муратову. Він отримає повний контроль над діяльністю чотирьох друкарень, в одній з яких видавалася «Нова газета». Долю ще двох друкарень, у яких Amedia не володіє часткою 100%, буде вирішено спільно з російськими міноритарними акціонерами.



Дмитро Муратов подякував Amedia за це рішення.

"Ми, Дмитро Муратов та "Нова газета", з величезною подякою приймаємо цей приголомшливий актив. Ми глибоко вдячні Амедіа. Ми збережемо робочі місця, чудові команди друкарень. Нами буде за необхідності знайдено гідного покупця. Усі кошти до копійки підуть на підтримку незалежних медіа, і, звісно, нашої газети. Незалежні медіа - протиотрута від війни. Ми за мир та припинення бойових дій на території України. Ми за гуманітарні коридори, гуманітарну допомогу, терміновий обмін полоненими та тілами загиблих. Нобелівську медаль виставлено нами за підтримки Нобелівського комітету на аукціон на користь біженців. І дякую, "Амедіа"!"