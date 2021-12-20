Норвегія закрила свої порти для круїзних лайнерів

Прагнучи захистити населення країни від потенційної загрози пандемії, уряд Норвегії ввело в усіх морських портах країни заборону на прийом тих лайнерів, які мають на борту більше ста пасажирів. Такі заходи безпеки введені, для початку, на половину місяця. При цьому обмеження не стосуватиметься міжнародних і внутрішніх поромів.

Це рішення було прийнято після спалаху коронавируса на борту круїзного лайнера MS Roald Amundsen компанії Hurtigruten, де інфікувалося не менше п'яти пасажирів і 36 членів екіпажу. Зараз вони знаходяться в лікарні міста Тромсе, де також стоїть лайнер.

Влада міста закликала всіх, хто знаходився на борту корабля і контактував з пасажирами і членами екіпажу, зв'язатися з лікарнями.

У Міністерстві охорони здоров'я країни припускають, що вірус міг бути рознесений з лайнера в десятках міст і сіл уздовж західного узбережжя Норвегії. Загалом, загрозою зараження могли бути порушені 69 населених пунктів.

Нагадаємо, в кінці травня влада Норвегії заявили про марність введення карантину.

Тим часом в Греції з серпня дозволили відновити круїзи на великих лайнерах.