Норвегія виділить 2 млрд норвезьких крон на забезпечення України газом

Уряд Норвегії має намір витратити 2 мільярди норвезьких крон (понад $200 млн) для забезпечення України газом.
Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.
Уряд пропонує, щоб Норвегія виділила 2 мільярди норвезьких крон, щоб українці могли забезпечити себе газом для зимового періоду.
Уряд пропонує, щоб Норвегія виділила 2 мільярди норвезьких крон, щоб українці могли забезпечити себе газом для зимового періоду.
Під час візиту до Києва у липні Стере оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку Україні до 10 мільярдів норвезьких крон у 2022 та 2023 роках.
Стере зазначив, що внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе цієї зими зберегти тепло у лікарнях та школах України, а також надасть багатьом можливість готувати гарячу їжу.
Стере зазначив, що внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе цієї зими зберегти тепло у лікарнях та школах України, а також надасть багатьом можливість готувати гарячу їжу.
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