Норвегія виділить 15 млрд крон для своєї оборони та підтримки України

18:19 04 жовтня Київ, Україна

Уряд Норвегії має намір збільшити оборонний бюджет країни на суму 15 мільярдів крон, що приблизно дорівнює 1,7 мільярда доларів. Частину коштів буде виділено для допомоги Україні.



Про цей крок оголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, як повідомляє BNN Breaking.



Цей амбітний план передбачає збільшення оборонного бюджету Норвегії на 20%, порівняно з поточним фінансовим роком. Передбачається, що бюджет у розмірі 90,8 мільярда крон, що приблизно становить 10,2 мільярда доларів, на 2024 рік буде розподілено за трьома основними напрямками: посилення оборонного потенціалу країни, надання підтримки Україні та зміцнення обороноздатності Норвегії.



Цей крок наголошує на готовності Норвегії не лише до зміцнення своєї власної обороноздатності, а й до активної ролі у міжнародних зусиллях на підтримку України та забезпечення миру та безпеки в регіоні.