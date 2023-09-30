Норвегія також заборонила в'їзд у країну автомобілів із російськими номерами

Ще одна країна приєдналася до санкції Євросоюзу на ввезення в ЄС автомобілів із російськими номерами та низки товарів. проти Російської Федерації. Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хутфельдт заявила, що з 3 жовтня запроваджено заборону на в'їзд у країну автомобілів з російськими номерами.

"Норвегія солідарна з союзниками та однодумцями у протидії жорстокій агресивній війні з боку Росії", - цитує Associated press.

Ці обмеження стосуватимуться легкових авто місткістю до дев'яти пасажирських місць.. Водночас, автобуси та мікроавтобуси з десятьма і більше місцями все ще зможуть перетинати кордон у Сторскогу, який залишається єдиним пунктом перетину кордону між Норвегією та росією.

Уряд в Осло наголошує, що будуть зроблені винятки для дипломатичних транспортних засобів, для автомобілів, що належать норвезьким громадянам та членам їх сімей, які постійно проживають у Росії, а також для поїздок, необхідних з гуманітарних причин, таких як гостра хвороба, смерть або сімейний похорон.

Відомо, що 8 вересня Єврокомісія заявила, що у зв'язку з новими санкціями громадяни російської федерації не можуть ввозити на територію Євросоюзу автомобілі на російських номерах, ноутбуки, смартфони, косметику та інші товари.

Після цього в'їзд для авто з російськими номерами закрили Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія та Польща.

У той же час німецька митниця почала вилучати при в'їзді в країну у росіян авто з номерами Росії ще 5 вересня через порушення закону Німеччини "про зовнішню торгівлю".