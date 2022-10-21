Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулка

Імміграційне управління Норвегії вважає, що для російських емігрантів необхідно розробити окрему процедуру.
Про це повідомляє телеканал TV2.
За даними норвезького імміграційного управління, до кінця вересня 244 росіянина прибули в країну для отримання притулку, ще кілька десятків - зокрема, ухилянти від мобілізації - зробили це пізніше.
Представниця управління Венче Фоне пояснює: у Норвегії поки що не розглядають заявки росіян, очікуючи, коли Європейський Союз узгодить єдину політику у цьому напрямку.
Про це повідомляє телеканал TV2.
За даними норвезького імміграційного управління, до кінця вересня 244 росіянина прибули в країну для отримання притулку, ще кілька десятків - зокрема, ухилянти від мобілізації - зробили це пізніше.
Представниця управління Венче Фоне пояснює: у Норвегії поки що не розглядають заявки росіян, очікуючи, коли Європейський Союз узгодить єдину політику у цьому напрямку.
Ухилення від військової служби саме собою не є підставою для притулку в Норвегії, але існують винятки з правила - наприклад, якщо це означає, що людина не братиме участі у військових злочинах чи злочинах проти людяності.
Міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії Еміліє Мель вважає, що імміграційне управління діє відповідно до законодавства: "Громадяни росії мають право подаватися на притулок на таких же умовах, як і решта, і саме управління імміграції вирішує, як з ними слід поводитися".
Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну в Європейському Союзі точаться дискусії про те, чи продовжувати пускати росіян. Деякі держави - переважно Польща та країни Балтії - стверджують, що громадяни росії можуть бути загрозою національній безпеці. Інші, зокрема, Німеччина, висловлюють м'якшу позицію.
За останні тижні в Норвегії відбулося кілька затримань громадян росії, які здійснювали підозрілі фотозйомки, у тому числі з безпілотників. Неофіційно повідомляють, що один із затриманих, можливо, - син близького соратника президента росії володимира путіна.
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