Норвегія за потреби закриє кордон для росіян

17:35 30 вересня Київ, Україна

Норвегія за потреби обмежить в'їзд для російських туристів. Закрити кордони матимуть змогу в оперативному режимі.



Про це заявила міністр юстиції Норвегії Емілі Мель, повідомляє Reuters.



Мель зазначила, що Норвегія може запровадити заборону для росіян аналогічну тому, яку цього тижня запровадила Фінляндія.

"При необхідності ми швидко закриємо кордон, і зміни можуть відбутися в короткі терміни. Порівняно з Фінляндією до Норвегії прибуло небагато людей, і тут інша ситуація", - заявила міністр.



Крім того, міністр заявила, що Норвегія посилено охоронятиме кордони. Так, там розмістять вертоліт із датчиками, оскільки тепер існує підвищений ризик незаконного перетину кордону на фоні мобілізації у росії.