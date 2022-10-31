Норвегія підвищить рівень бойової готовності через війну Росії в Україні

19:59 31 жовтня Київ, Україна

Норвегія приведе збройні сили до підвищеного рівня бойової готовності з 1 листопада. Влада країни оголосила, що виділять більше особового складу на оперативні завдання через війну в Україні.

«Це найсерйозніша ситуація в галузі безпеки за кілька десятиліть. Немає жодних ознак того, що росія поширить бойові дії на інші країни, але посилення напруженості робить нас більш уразливими для військових загроз, розвідувальних операцій та кампаній впливу», — заявив на прес-конференції прем'єр-міністр Йонас Гар Штере.

За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арілда Грама, збройні сили витрачатимуть менше часу на підготовку та більше на виконання оперативних завдань. Внутрішня гвардія та сили швидкої мобілізації також відіграватимуть більш активну роль. Військово-повітряні сили скасували навчання в США з використанням своїх винищувачів F35, вважаючи за краще залишити їх у Норвегії, заявив голова збройних сил генерал Ейрік Крістофферсен. Також Осло раніше, ніж планувалося, введе в регулярну експлуатацію новий парк патрульних літаків P-8 Poseidon для полювання за підводними човнами.

"Ми очікуємо, що ця ситуація триватиме як мінімум один рік", - вважає Крістофферсен.

Норвегія ділить майже 200-кілометровий сухопутний кордон з росією, а також великий морський кордон. Країна також є найбільшим експортером природного газу до Європейського Союзу, частку якого припадає близько чверті всього імпорту ЄС після скорочення поставок з Росії. Рівень бойової готовності, у якому діють військові, засекречений. Уряд також відмовився повідомити інші подробиці.