Норвегія обмежить в'їзд автомобілів із російською реєстрацією

07:31 21 вересня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Норвегії готує нові правила, які обмежать в'їзд та використання у країні зареєстрованих у Росії автомобілів.

Про це повідомляє норвезький мовник NRK.

Як і Фінляндія, Норвегія введе обмеження на в'їзд та використання в Норвегії автомобілів з російською реєстрацією. Зараз ми розглядаємо, як це зробити, і незабаром повернемося з ефективними заходами", - заявив держсекретар Норвегії Ейвінд Вад Петерссон.

Зараз у Норвегії діє заборона на імпорт автомобілів з російською реєстрацією, але росіяни поки що можуть в'їжджати в країну на своїх авто.



Рішення ґрунтується на роз'ясненні Європейської комісії. Заборонивши в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії, ЄК прагне запобігти ухилянню від санкцій ЄС.