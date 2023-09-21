Норвегія обмежить в'їзд автомобілів із російською реєстрацією

Міністерство закордонних справ Норвегії готує нові правила, які обмежать в'їзд та використання у країні зареєстрованих у Росії автомобілів.
Про це повідомляє норвезький мовник NRK.
Зараз у Норвегії діє заборона на імпорт автомобілів з російською реєстрацією, але росіяни поки що можуть в'їжджати в країну на своїх авто.
Рішення ґрунтується на роз'ясненні Європейської комісії. Заборонивши в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії, ЄК прагне запобігти ухилянню від санкцій ЄС.
Нагадаємо, з 12 вересня громадянам із зареєстрованими в Росії транспортними засобами заборонили в'їзд до ЄС через кордони з Латвією.. Литва також повідомила, що не пускатиме автомобілі з російськими номерами, окрім наступних до Калінінграда.
13 вересня Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів із номерами російської федерації.
З 16 вересня в'їзд російських легкових автомобілів заборонила Фінляндія. З 17 вересня заборону запровадила Польща.
13 вересня Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів із номерами російської федерації.
З 16 вересня в'їзд російських легкових автомобілів заборонила Фінляндія. З 17 вересня заборону запровадила Польща.
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