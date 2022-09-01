Норвегія направить своїх інструкторів до Британії для навчання ЗСУ

19:27 11 серпня Київ, Україна

Міністр оборони Норвегії Берн Арільд Грам заявив, що країна приєднається до програми навчання українських військовослужбовців у Великій Британії.



Про це повідомляє NRK.

"Українські сили гостро потребують додаткової підготовки та навчання. Норвегія позитивно ставиться до британської ініціативи щодо навчання українських солдатів у Великій Британії. Ми братимемо участь з інструкторами у цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни", - зазначив він.

Програма проходитиме протягом 2022 року. Загалом планується забезпечити базову військову підготовку до 10 тисяч українських добровольців.



Раніше повідомлялося, що військові інструктори з Фінляндії також візьмуть участь у навчанні бійців ЗСУ у Британії. Крім того, Данія також навчатиме українських військових разом із британцями.