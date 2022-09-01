Норвегія направить своїх інструкторів до Британії для навчання ЗСУ

Міністр оборони Норвегії Берн Арільд Грам заявив, що країна приєднається до програми навчання українських військовослужбовців у Великій Британії.
Про це повідомляє NRK.
Програма проходитиме протягом 2022 року. Загалом планується забезпечити базову військову підготовку до 10 тисяч українських добровольців.
Раніше повідомлялося, що військові інструктори з Фінляндії також візьмуть участь у навчанні бійців ЗСУ у Британії. Крім того, Данія також навчатиме українських військових разом із британцями.
Раніше повідомлялося, що військові інструктори з Фінляндії також візьмуть участь у навчанні бійців ЗСУ у Британії. Крім того, Данія також навчатиме українських військових разом із британцями.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі