Норвегія витратить 12,5 млрд крон на сучасні системи ППО

Норвегія вирішила вкласти 12,5 мільярда крон (1,15 мільярда доларів) у нові системи протиповітряної оборони (ППО), що стало найбільшою інвестицією у цій сфері за останні 30 років, за інформацією, опублікованою на офіційному сайті норвезького уряду у середу, 15 листопада.
Міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам зазначив, що Норвегія зробить крок вперед до наступного покоління ППО. У представленому урядом пакеті заявлено про додавання ракет різної дальності, пускових установок та чотирьох центрів управління до зенітних ракетних систем NASAMS.
Очікується, що оновлення протиповітряної оборони може бути завершено у 2024 та 2025 роках, а постачання систем NASAMS можуть розпочатися у 2026 році, а нових ракет – у 2028 році. Ці інвестиції підлягають схваленню парламенту.
Очікується, що оновлення протиповітряної оборони може бути завершено у 2024 та 2025 роках, а постачання систем NASAMS можуть розпочатися у 2026 році, а нових ракет – у 2028 році. Ці інвестиції підлягають схваленню парламенту.
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