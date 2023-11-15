Норвегія витратить 12,5 млрд крон на сучасні системи ППО

15:10 15 листопада Київ, Україна

Норвегія вирішила вкласти 12,5 мільярда крон (1,15 мільярда доларів) у нові системи протиповітряної оборони (ППО), що стало найбільшою інвестицією у цій сфері за останні 30 років, за інформацією, опублікованою на офіційному сайті норвезького уряду у середу, 15 листопада.

"Уряд виділить 12,5 мільярда крон на зміцнення протиповітряної оборони Норвегії, що є найбільшою інвестицією в цю галузь за останні три десятиліття. У планах уряду — інвестиції в нові сучасні ракети для покращення наявної протиповітряної оборони. Крім того, заплановано заміну всієї техніки ППО, наданої раніше Україні", - згідно з офіційною заявою.

Міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам зазначив, що Норвегія зробить крок вперед до наступного покоління ППО. У представленому урядом пакеті заявлено про додавання ракет різної дальності, пускових установок та чотирьох центрів управління до зенітних ракетних систем NASAMS.



Очікується, що оновлення протиповітряної оборони може бути завершено у 2024 та 2025 роках, а постачання систем NASAMS можуть розпочатися у 2026 році, а нових ракет – у 2028 році. Ці інвестиції підлягають схваленню парламенту.