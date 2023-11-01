Вночі на єврейському цвинтарі Відня сталася пожежа та намалювали свастику

17:56 01 листопада Київ, Україна

Лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч повідомив, що в середу вночі на єврейській частині центрального цвинтаря Відня сталася пожежа, а також була намальована свастика на зовнішніх стінах цвинтаря.



Згідно з інформацією від Associated Press, пожежа охопила вхідний вестибюль у церемоніальній залі, але, на щастя, ніхто не постраждав. Пожежна служба та поліція вже розпочали розслідування цього інциденту.



Представник пожежної служби Геральд Шимпф зазначив, що все вказує на те, що пожежа виникла вночі, і до моменту, коли пожежники прибули на місце події, вогонь був майже повністю ліквідований.



У відповідь на цей інцидент, канцлер Австрії Карл Негаммер опублікував повідомлення у Twitter, де він рішуче засудив напад на єврейський цвинтар. Він наголосив, що в австрійському суспільстві немає місця антисемітизму і висловив надію на швидке знаходження винних.