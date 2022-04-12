"Нічні вовки" Путіна збираються в окупований Донецьк "розважати" терористів
18:58 14 липня Київ, Україна
Байк-шоу мотоклубу "Нічні вовки" через погану епідеміологічну ситуацію в Севастополі вирішили провести в окупованому Донецьку.
Про це повідомив ватажок байк-клубу Олександр Залдостанов (Хірург).
"Нами прийнято рішення про перенесення місця проведення байк-шоу з Севастополя до Донецька. Зараз, з огляду на епідеміологічну ситуацію і рекомендації влади Севастополя, інше рішення неможливе. У Донецьку байк-шоу пройде вперше...
Для нас скасування байк-шоу в Севастополі стало сумною новиною, оскільки багато часу, багато зусиль і натхнення було витрачено на підготовку...
Зараз ми оголосили перенесення заходу туди, де він найбільш необхідний, очікуваний і де є можливість його проведення", заявив Хірург.
За його словами, байк-шоу пройде в Донецьку 11 вересня і "буде присвячене Дню визволення міста".
Хірург заявив, що вони вже досягли відповідних домовленостей з ватажком "ДНР".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі