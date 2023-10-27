Нічний рейд Ізраїлю на півночі Гази: удар по інфраструктурі та пунктах запусків ракет

13:00 26 жовтня Київ, Україна

Ізраїльська армія провела нічний рейд на півночі Сектору Гази у рамках підготовки до майбутніх бойових дій.



Військові повідомили, що метою операції було виявлення та завдання ударів по терористах, їхній інфраструктурі та пунктах запуску протитанкових ракет.

"Вночі Армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований рейд із використанням танків на півночі Сектору Гази в рамках підготовки до наступних етапів бойових дій", - йдеться у повідомленні ізраїльських військових у Телеграмі.

Після виконання завдань військові повернулися на ізраїльську територію.