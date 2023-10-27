Нічний рейд Ізраїлю на півночі Гази: удар по інфраструктурі та пунктах запусків ракет

Ізраїльська армія провела нічний рейд на півночі Сектору Гази у рамках підготовки до майбутніх бойових дій.
Військові повідомили, що метою операції було виявлення та завдання ударів по терористах, їхній інфраструктурі та пунктах запуску протитанкових ракет.
Військові повідомили, що метою операції було виявлення та завдання ударів по терористах, їхній інфраструктурі та пунктах запуску протитанкових ракет.
Після виконання завдань військові повернулися на ізраїльську територію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі