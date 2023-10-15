Нічна атака безпілотників на Курську та Білгородську області

10:57 15 жовтня Київ, Україна

Про масовану атаку безпілотників (БПЛА) вночі 15 жовтня заявило міноборони Росії по його каналу в Telegram. При цьому стверджується, що силами ППО нібито перехоплено 27 безпілотників, з яких 18 – над Курською та 2 – над Білгородською областю.

Про кілька вибухів, які пролунали в ніч на 15 жовтня в російському Курську, повідомляє місцевий Telegram-канал Курський Бомонд.

Щонайменше чотири серії вибухів чули місцеві жителі. Зокрема останні звучали о 23:23.

Губернатор Курської області Руслан Старовойтов заявив про "роботу російського ППО з безпілотників".

Згодом він поширив повідомлення про нібито збиття 12 БПЛА, "запущених з боку України".

За його словами, у самому Курську та селі Зоріно зафіксовано падіння уламків.. Він також традиційно заявив, що постраждалих нібито "ні".

Як відомо, 26 вересня сім населених пунктів у Курській області залишилися без електропостачання через атаку на підстанцію у Коренівському районі, а 29 вересня була вражена підстанція у Білівському районі.

"Блекаут" у Курській області 5 жовтня влаштувала СБУ. Зазначається, що спецоперація залишила без електроенергії військові об'єкти ворога, підключені до електропідстанцій у населених пунктах Суджа, Любимівки та Глушкова.