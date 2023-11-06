Нобелівська лауреатка Наргес Мохаммаді оголосила голодування у в'язниці

15:31 06 листопада Київ, Україна

Лауреатка Нобелівської премії миру, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді у понеділок, 6 листопада, розпочала голодування у в'язниці. Серед причин голодування — те, що їй разом з іншими в'язнями не надають медичної допомоги, а також протест проти обов'язкового носіння хіджабу жінками в країні.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на групу підтримки правозахисниці.



Про голодування Мохаммаді повідомила свою сім'ю у листі, відправленому з в'язниці. У ньому йдеться, що вона та її адвокат протягом кількох тижнів домагалися переведення правозахисниці до спеціалізованої лікарні для лікування серця та легень.



У повідомленні не уточнювалося, на які саме захворювання страждає Мохаммаді. При цьому відомо, що їй робили ехокардіограму серця.

"Наргес сьогодні оголосила голодування... на знак протесту проти двох речей. Це політика Ісламської Республіки щодо затримки та зневаги медичною допомогою хворим ув'язненим, що призводить до втрати здоров'я та життя людей. А також політика "смерті" або носіння хіджабу для іранських жінок", - йдеться у заяві.

У ньому додається, що Ісламська Республіка несе відповідальність за все, що станеться із правозахисницею.



Іранські офіційні особи та підконтрольна державі телевізійна мережа на момент публікації не визнали голодування Мохаммаді, що є звичайною практикою у випадках з активістами в Ірані. Місія Ірану в ООН також на той час не відповіла на запит щодо коментарів.



Що відомо про присудження Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді

Нобелівський фонд у п'ятницю, 6 жовтня, оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2023 року. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини та свободи для всіх.