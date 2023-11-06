Нобелівська лауреатка Наргес Мохаммаді оголосила голодування у в'язниці

Лауреатка Нобелівської премії миру, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді у понеділок, 6 листопада, розпочала голодування у в'язниці. Серед причин голодування — те, що їй разом з іншими в'язнями не надають медичної допомоги, а також протест проти обов'язкового носіння хіджабу жінками в країні.
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на групу підтримки правозахисниці.
Про голодування Мохаммаді повідомила свою сім'ю у листі, відправленому з в'язниці. У ньому йдеться, що вона та її адвокат протягом кількох тижнів домагалися переведення правозахисниці до спеціалізованої лікарні для лікування серця та легень.
У повідомленні не уточнювалося, на які саме захворювання страждає Мохаммаді. При цьому відомо, що їй робили ехокардіограму серця.
Про голодування Мохаммаді повідомила свою сім'ю у листі, відправленому з в'язниці. У ньому йдеться, що вона та її адвокат протягом кількох тижнів домагалися переведення правозахисниці до спеціалізованої лікарні для лікування серця та легень.
У повідомленні не уточнювалося, на які саме захворювання страждає Мохаммаді. При цьому відомо, що їй робили ехокардіограму серця.
У ньому додається, що Ісламська Республіка несе відповідальність за все, що станеться із правозахисницею.
Іранські офіційні особи та підконтрольна державі телевізійна мережа на момент публікації не визнали голодування Мохаммаді, що є звичайною практикою у випадках з активістами в Ірані. Місія Ірану в ООН також на той час не відповіла на запит щодо коментарів.
Що відомо про присудження Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді
Нобелівський фонд у п'ятницю, 6 жовтня, оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2023 року. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини та свободи для всіх.
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