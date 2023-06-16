Nintendo повністю припиняє свою діяльність на російському ринку

18:12 01 червня Київ, Україна

Японський розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo оголосив про остаточне припинення своєї діяльності на російському ринку. Це рішення було підтверджено пресслужбою компанії.



Згідно з офіційною заявою, на початку 2022 року Nintendo тимчасово припинила постачання товарів до росії, а цифровий магазин Nintendo eShop був переведений на технічне обслуговування через проблеми з обробкою транзакцій у рублях через платіжні сервіси.



У світлі поточних економічних прогнозів та ситуації, пов'язаної з російським ринком, компанія Nintendo of Europe прийняла остаточне рішення про повне припинення своєї діяльності у росії.



Однак, у рамках виконання своїх зобов'язань перед російськими клієнтами, російська версія Nintendo eShop продовжуватиме працювати в обмеженому режимі. З 31 травня 2023 російські користувачі наявних облікових записів Nintendo зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент.

У той самий час створення нових облікових записів Nintendo із зазначенням рф як країни буде неможливим, як зазначено в офіційному повідомленні компанії.



Крім того, для забезпечення безпеки всі платіжні дані, пов'язані з обліковими записами Nintendo, такі як дані кредитних карток або дані облікового запису PayPal, будуть видалені.



Це рішення Nintendo залишає фанатів компанії в росії без можливості купувати нові ігри та контент з офіційного магазину компанії, і може вплинути на ігрову індустрію в країні.