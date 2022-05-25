Nike виходить із ринку росії

10:45 25 травня Киев, Украина

IRG буде змушена закрити всі свої магазини під брендом Nike, оскільки американський виробник не продовжив договір.

Про це стало відомо із листа президента IRG Тихона Смикова співробітникам компанії.



Зазначається, що Inventive Retail Group належить найбільша у росії монобрендова мережа магазинів американського рітейлера. IRG буде змушена закрити усі свої магазини під брендом Nike.



У листі рішення американської компанії пояснюється нездатністю Nike "у найближчому майбутньому" організувати постачання товарів до росії.

"У міру вичерпання товарних запасів IRG буде змушена закрити усі свої магазини під цим брендом", - заявив Смиков.

За його словами, ці повідомлення стали для нього таким самим ударом, як для всіх працівників. Смиков нагадав, що спільний з американським партнером бізнес було розпочато 10 років тому, весь цей час "з любов'ю вибудовували в країні найкращу мережу магазинів", але тепер вона не зможе існувати.



PR-директорка IRG Людмила Семушина підтвердила, що постачання продукції Nike припинено, а сам товар перебуває у дефіциті.



Вона повідомила, що компанія не зможе "продовжувати підтримувати роботу монобрендових магазинів" і буде змушена закрити їх. Семушина відмовилася коментувати стосунки із виробником.



Представник американського рітейлера у відповідь на запит газети повідомив, що Nike прийняла рішення не продовжувати наявні та не вступати в нові ділові відносини, включаючи UP&Run (входить до IRG) у зв'язку з операційними складнощами.



Ділова активність у росії припинена, але компанія продовжує робити всі виплати своїм співробітникам, сказав представник компанії.



На думку директорки рітейл-департаменту Core.XP Марини Малахатько, відмова від продовження угоди з IRG може означати вихід Nike з російського ринку.



З березня по травень кількість монобрендових магазинів Nike у рф вже скоротилася зі 116 до 56, за даними на сайті компанії. З них 19 тимчасово зачинено. IRG управляє 37 торговими точками Nike. З інформації на сайті групи випливає, що дев'ять магазинів поки що не працюють.