Nike подав позов проти New Balance та Skechers: звинувачення у порушенні патентних прав

Компанія Nike подала федеральний позов проти своїх конкурентів, New Balance та Skechers, звинувачуючи їх у порушенні патентних прав, пов'язаних із технологією Nike для виробництва верхньої частини кросівок.
Цю інформацію повідомляє Reuters.
У позові стверджується, що для виробництва кількох видів спортивного взуття New Balance та Skechers неправомірно використовують запатентовану технологію Nike під назвою "Flyknit" для взуття, призначеного для бігу, футболу та баскетболу.
В офіційній заяві від New Balance йдеться, що компанія "повністю поважає права інтелектуальної власності своїх конкурентів, але Nike не має ексклюзивних прав на розробку та виробництво взуття з використанням традиційних методів, що застосовуються у галузі вже десятиліттями".
Технологія Flyknit використовує міцні волокна для створення легкої верхньої частини взуття із цільовими зонами підтримки, пружності та вентиляції. У позові стверджується, що ця запатентована технологія дозволяє створювати високоефективні верхні частини з меншою кількістю матеріалів та меншими відходами.
У рамках позову Nike просить суд відшкодувати невказану суму збитків та винести рішення про постійну заборону на порушення патентів компанією New Balance та Skechers.
Цю інформацію повідомляє Reuters.
У позові стверджується, що для виробництва кількох видів спортивного взуття New Balance та Skechers неправомірно використовують запатентовану технологію Nike під назвою "Flyknit" для взуття, призначеного для бігу, футболу та баскетболу.
В офіційній заяві від New Balance йдеться, що компанія "повністю поважає права інтелектуальної власності своїх конкурентів, але Nike не має ексклюзивних прав на розробку та виробництво взуття з використанням традиційних методів, що застосовуються у галузі вже десятиліттями".
Технологія Flyknit використовує міцні волокна для створення легкої верхньої частини взуття із цільовими зонами підтримки, пружності та вентиляції. У позові стверджується, що ця запатентована технологія дозволяє створювати високоефективні верхні частини з меншою кількістю матеріалів та меншими відходами.
У рамках позову Nike просить суд відшкодувати невказану суму збитків та винести рішення про постійну заборону на порушення патентів компанією New Balance та Skechers.
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