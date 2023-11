Nike подав позов проти New Balance та Skechers: звинувачення у порушенні патентних прав

Компанія Nike подала федеральний позов проти своїх конкурентів, New Balance та Skechers, звинувачуючи їх у порушенні патентних прав, пов'язаних із технологією Nike для виробництва верхньої частини кросівок.Цю інформацію повідомляє Reuters.У позові стверджується, що для виробництва кількох видів спортивного взуття New Balance та Skechers неправомірно використовують запатентовану технологію Nike під назвою "Flyknit" для взуття, призначеного для бігу, футболу та баскетболу.В офіційній заяві від New Balance йдеться, що компанія "повністю поважає права інтелектуальної власності своїх конкурентів, але Nike не має ексклюзивних прав на розробку та виробництво взуття з використанням традиційних методів, що застосовуються у галузі вже десятиліттями".Технологія Flyknit використовує міцні волокна для створення легкої верхньої частини взуття із цільовими зонами підтримки, пружності та вентиляції. У позові стверджується, що ця запатентована технологія дозволяє створювати високоефективні верхні частини з меншою кількістю матеріалів та меншими відходами.У рамках позову Nike просить суд відшкодувати невказану суму збитків та винести рішення про постійну заборону на порушення патентів компанією New Balance та Skechers.