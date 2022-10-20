Жодної амністії: на війну в Україну незаконно відправили понад 10 тисяч російських в'язнів

20:01 20 жовтня Київ, Україна

Російська влада незаконно відправила на війну в Україні вже понад 10 000 ув'язнених, повідомив правозахисний проєкт Gulagu.net із посиланням на джерело у Федеральній службі виконання покарань.

За документами засуджених переводять до ростовської колонії, а насправді їх відправляють в Україну у складі ПВК «Вагнера», організатором якої нещодавно назвав себе пітерський бізнесмен Євген Пригожин.

«Наше джерело у ФСВП повідомляє, що жодного помилування на більш ніж 10 000 етапованих на війну немає. За документами всі вони засуджені, наряди на етапування виписує ФСВП, їх переводять за документами до установ ГУФСВП Ростовської області (ВК-12), звідки вже йде відправка на війну на першу лінію. Помилування оформлятимуть на одиниці тих, хто вижив і отримав важкі поранення, у виняткових випадках».

Про це йдеться у коментарі на каналі Gulagu.net у YouTube. Коментар розміщено під відео з логотипом Служби безпеки України з допитом людини, який називає себе одним із завербованих ПВК «Вагнера» ув'язненим.

«Засуджений за ст.105 КК Селезньов Володимир Валерійович 1982 р. узятий у полон і вже дав СБУ докладні свідчення про те, як Євген Пригожин займався найманством і спільно з ФСВП та міноборони росії залучив ув'язнених без будь-якого тренування у війну, кинувши їх на передову як живі мішені», — пише Gulagu.net.

Gulagu.net також опублікував копію договору, який, за даними проєкту, пропонують підписати ув'язненим перед відправкою на війну в Україну. У документі зазначено, що наймач зобов'язується після закінчення терміну дії контракту підготувати та направити до уповноважених держорганів документи, необхідні для прийняття рішення про «амністію».

Проєкт Gulagu.net заснований підприємцем Володимиром Осєчкіним, який відсидів у в'язниці і перебрався до Франції для боротьби зі свавіллям у російських колоніях і в'язницях. Проєкт отримав широку популярність після публікації відеозаписів, на яких співробітники ФСВП знущаються з засуджених, в т.ч. ч. застосовуючи до них сексуальне насильство.