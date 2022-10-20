Жодної амністії: на війну в Україну незаконно відправили понад 10 тисяч російських в'язнів

Російська влада незаконно відправила на війну в Україні вже понад 10 000 ув'язнених, повідомив правозахисний проєкт Gulagu.net із посиланням на джерело у Федеральній службі виконання покарань.
За документами засуджених переводять до ростовської колонії, а насправді їх відправляють в Україну у складі ПВК «Вагнера», організатором якої нещодавно назвав себе пітерський бізнесмен Євген Пригожин.
Про це йдеться у коментарі на каналі Gulagu.net у YouTube. Коментар розміщено під відео з логотипом Служби безпеки України з допитом людини, який називає себе одним із завербованих ПВК «Вагнера» ув'язненим.
Gulagu.net також опублікував копію договору, який, за даними проєкту, пропонують підписати ув'язненим перед відправкою на війну в Україну. У документі зазначено, що наймач зобов'язується після закінчення терміну дії контракту підготувати та направити до уповноважених держорганів документи, необхідні для прийняття рішення про «амністію».
Проєкт Gulagu.net заснований підприємцем Володимиром Осєчкіним, який відсидів у в'язниці і перебрався до Франції для боротьби зі свавіллям у російських колоніях і в'язницях. Проєкт отримав широку популярність після публікації відеозаписів, на яких співробітники ФСВП знущаються з засуджених, в т.ч. ч. застосовуючи до них сексуальне насильство.
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