Жодних пропозицій щодо припинення вогню ми не розглядатимемо, - лавров

12:29 24 вересня Київ, Україна

Про відсутність будь-якої логіки у висловлюваннях міністра закордонних справ росії сергія лаврова свідчить його заява на пресконференції у Нью-Йорку, де проходить сесія Генасамблеї ООН. За його словами, а також за словами путіна, росія, з одного боку, нібито готова до переговорів щодо припинення війни в Україні, але водночас відмовляється від будь-яких пропозицій щодо припинення вогню.

"Путін сказав дуже чітко: так, ми готові до переговорів, але жодних пропозицій щодо припинення вогню ми не розглядатимемо. Тому що ми вже вкотре це розглянули, ви нас обдурили", - сказав глава МЗС.

Лавров також заявив, що формула миру Володимира Зеленського, яка передбачає виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної території України, нібито "не може бути реалізована, всі це знають".

За словами глави МЗС росії, ніхто на Заході нібито не хоче всерйоз показати розуміння війни в Україні, і "якщо вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою".

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував Радбез ООН за участю лаврова.

Австралія підтримала вимогу України позбавити рф права вето в Раді Безпеки ООН.