Нік Вуйчич висловив свою нетерпимість до гомосексуалізму

Всесвітньо відомий мотиваційний спікер Нік Вуйчич звинувачується в нетерпимості до гомосексуалістів. Звинувачення висунув його особистий помічник Брендон Шварц. Він розповів про те, що після кількох років їх дружніх відносин, Вуйчич припинив їх спілкування і позбувся Шварца, звільнивши його. Причиною звільнення послужила просочилася в соцмережі інформація про нетрадиційну орієнтацію Брендона Шварца.

Шварц познайомився з Вуйчич ще в 2013 році. За словами Шварца, Вуйчич був для нього кумиром. У 2015 році він став його особистим помічником: купав його, одягав, допомагав приймати їжу.

Звільнений помічник говорить, що знав про консервативних християнських поглядах Вуйчича і про те, що він висловлюється проти ЛГБТ, тому приховував свою орієнтацію.

Однак Вуйчич дізнався про гомосексуальність Шварца після фотографії в підтримку ЛГБТ, яку той опублікував у соцмережах.

Тоді Шварц сказав, що готовий піти, якщо Вуйчич цього хоче: "Він сказав, що хоче. Я так і зробив ". Після звільнення Вуйчич порвав з ним всі зв'язки, а також відмовився від спільної роботи з благодійним фондом його сім'ї.

Нагадаємо, що раніше в Коста-Ріці дозволили одностатеві шлюби. Країна стала першою в Центральній Америці, офіційно легалізувала одностатеві шлюби. Пари спеціально чекали 12 години ночі і укладали шлюб в перші хвилини.

Також повідомлялося, що в Північній Ірландії дозволили одностатеві шлюби. Перші одностатеві весілля пройшли в Північній Ірландії в лютому - в тиждень Дня святого Валентина.