Нідерланди виступили за легалізацію евтаназії для дітей від 1 до 12 років

06:47 15 жовтень Київ, Україна

Сьогодні в Нідерландах дозволена процедура евтаназії для смертельно хворих немовлят і дітей від 12 років. Але уряд країни хоче розширити список "нужденних" і затвердив план легалізації евтаназії для невиліковно хворих дітей від одного до 12 років.



Про це з посиланням на міністра охорони здоров'я Хуго де Йонга повідомляє ВВС.



Зараз в країні про евтаназію можуть попросити батьки смертельно хворих немовлят, а також діти від 12 років (в цьому випадку згода батьків також обов'язкова). Крім того, допомогти пацієнтам добровільно піти з життя за допомогою медикаментів повинні погодитися мінімум двоє лікарів.



Відзначається, що питання дозволу евтаназії дітям від 1 до 12 років виявилося досить суперечливим і викликало дискусії в уряді, які тривали протягом декількох місяців. Різко проти, зокрема, висловлювалися представники консервативних християнських партій.



Тим часом міністр МОЗ з посиланням на "експертне дослідження" наголошує на необхідності змін в правилах щодо евтаназії. За новим планом, лікарі будуть звільнені від кримінального переслідування за проведення евтаназії дітям певного вікового діапазону.



За його словами, мова може йти про евтаназію від 5 до 10 дітей на рік. Для її проведення також будуть потрібні згоди батьків, пацієнтів і декількох лікарів. Крім того, процедуру дозволять тим пацієнтам, які мають смертельну хворобу і нестерпний біль.



Очікується, що зміни будуть введені протягом найближчих декількох місяців.