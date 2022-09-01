Нідерланди виступають за заборону на туристичні візи для росіян

17:23 30 серпня Київ, Україна

Уряд Нідерландів виступатиме за заборону на туристичні візи для росіян на саміті міністрів закордонних справ ЄС у Празі 31 серпня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, повідомляє RTL Nieuws.

"У Європі ми виступатимемо за те, щоб не продовжувати видавати туристичні візи. Ми проводимо чітку різницю між туристичними візами та іншими візами", — заявив Хукстра.

За його словами, це обмеження на відвідування росіян країн ЄС не стосується інших категорій віз. Зокрема, віз для навчання, відвідування сім'ї, біженців або довгострокового проживання.



Глава МЗС Нідерландів також зазначив, що не вважає скасування туристичних віз для росіян покаранням за війну.

"Ми хотіли б провести різницю між російською державою та її громадянами. Але водночас ми бачимо, що більшість людей, які приїжджають сюди, — це багаті росіяни, які часто мають зв'язки з режимом", — додав Хукстра.

За його словами, чи буде досягнуто згоди в ЄС на заборону на туристичні візи для громадян росії, поки невідомо, але Нідерланди сподіваються на єдність у цьому питанні.

"Я сподіваюся, що зрештою ми зможемо вийти на заборону туристичних віз та залишити інші візи незайманими. Є країни, які дуже відверті, а інші країни вагаються. Дипломатичні зусилля спрямовані на узгодження заборони цих туристичних віз”, – додав Хукстра.

Міністри закордонних справ європейських країн обговорять у Празі, чи варто запровадити європейську заборону на в'їзд російських туристів уже 31 серпня.



За підрахунками європейської агенції з охорони кордонів Frontex, з початку російського вторгнення в Україну до країн ЄС приїхало близько 1 мільйона росіян.