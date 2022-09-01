Нідерланди виступають за заборону на туристичні візи для росіян

Уряд Нідерландів виступатиме за заборону на туристичні візи для росіян на саміті міністрів закордонних справ ЄС у Празі 31 серпня.
Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, повідомляє RTL Nieuws.
За його словами, це обмеження на відвідування росіян країн ЄС не стосується інших категорій віз. Зокрема, віз для навчання, відвідування сім'ї, біженців або довгострокового проживання.
Глава МЗС Нідерландів також зазначив, що не вважає скасування туристичних віз для росіян покаранням за війну.
Глава МЗС Нідерландів також зазначив, що не вважає скасування туристичних віз для росіян покаранням за війну.
За його словами, чи буде досягнуто згоди в ЄС на заборону на туристичні візи для громадян росії, поки невідомо, але Нідерланди сподіваються на єдність у цьому питанні.
Міністри закордонних справ європейських країн обговорять у Празі, чи варто запровадити європейську заборону на в'їзд російських туристів уже 31 серпня.
За підрахунками європейської агенції з охорони кордонів Frontex, з початку російського вторгнення в Україну до країн ЄС приїхало близько 1 мільйона росіян.
За підрахунками європейської агенції з охорони кордонів Frontex, з початку російського вторгнення в Україну до країн ЄС приїхало близько 1 мільйона росіян.
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