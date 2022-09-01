Нідерланди виділять Україні новий пакет допомоги

08:10 23 серпня Київ, Україна

Нідерланди виділять Україні пакет допомоги понад 80 мільйонів євро.

Про це повідомили в Міноборони Нідерландів.

"Цей пакет допомоги надає 65 мільйонів євро у вигляді допомоги та інвестицій для України. Додаткові 10 мільйонів євро виділять на проєкти, спрямовані на знешкодження мін та інших боєприпасів" - Міноборони Нідерландів.



Крім того, Нідерланди зарезервували 1 млн євро для реконструкції низки міст. Зокрема, Херсона, Одеси та Миколаєва.



Ще 2,5 млн євро буде виділено Європейському банку реконструкції та розвитку для надання експертних знань у галузі макроекономічних реформ.



Також 2 млн євро надійдуть до Фонду ООН на підтримку жертв сексуального та гендерного насильства.