Нідерланди виділять Україні новий пакет допомоги

Нідерланди виділять Україні пакет допомоги понад 80 мільйонів євро.
Про це повідомили в Міноборони Нідерландів.
Крім того, Нідерланди зарезервували 1 млн євро для реконструкції низки міст. Зокрема, Херсона, Одеси та Миколаєва.
Ще 2,5 млн євро буде виділено Європейському банку реконструкції та розвитку для надання експертних знань у галузі макроекономічних реформ.
Також 2 млн євро надійдуть до Фонду ООН на підтримку жертв сексуального та гендерного насильства.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі